(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol transitando por Peixes na sua 9ª casa zodiacal afetará neste mês solar as lições aprendidas com a vida, ideais, mente superior, religião, os seus sonhos e visões. Hoje: você verá mudadas suas opiniões sobre atitude e pensamentos de pessoa próxima em dia benéfico com rotina.