(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com a Lua em seu signo e no próprio domicílio há posição favorável para as relações pessoais em momento de comportamento mais afável que o habitual. Interesses: quadro de ocupação com conforto e estabilidade moldarão seu dia. Vida íntima: momento íntimo de satisfação e alegria.

Quinta-feira