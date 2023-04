(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com justificada razão você se preocupará com assunto de família e, por isso, se mostrará muito sensível e inquieto. Interesses: agora, no campo material, aflorarão habilidade e presteza essenciais a um bom encaminhamento das tarefas de trabalho. Vida íntima: emotividade exposta.