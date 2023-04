(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sua capacidade criativa e ânsia por mudanças farão um dia compensador pelos fatos novos que mudarão as suas relações sociais e com o público. Interesses: momento de bem refletir sobre suas iniciativas com os novos assuntos profissionais. Vida íntima: notícias de bom significado.

Tags:

Quinta-feira