(21 de junho a 20 de julho) - O seu dia: com um quadro ligeiramente tenso, não se empenhe nas atividades de maior exigência na lida com coisas novas. Interesses: momento favorável para ações e decisões mais calculadas em seu trabalho e no uso de seu dinheiro. Vida íntima: aspecto benéfico para os prazeres e diversões.

Quinta-feira