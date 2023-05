(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: novas oportunidades e resultados imprevistos com seus atos hoje serão razão de alegria com assunto de família. Nesse quadro, evite se mostrar muito ansioso. Interesses: dia que lhe trará afirmação no trato do trabalho em dia de vantagem financeira. Vida íntima: desejos atendidos.

Tags:

Quinta-feira