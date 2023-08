(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento em que poderão surgir novidades de muito significado no campo das relações pessoais. Interesses: quadro estável desde que tenha cuidado com seus gastos. O dia acentua dons criativos e senso de oportunidade agindo ao seu favor no trabalho. Vida íntima: dedicação e afeto.

