(21 de junho a 21 de julho) - Seu dia: em dia de novidade no campo pessoal os elementos que governam seus atos mostram despreocupação e alheamento. Interesses: vantagem com dinheiro do trabalho em dia de indicações benéficas para tudo o que disser respeito às suas finanças. Vida íntima: com íntimos, procure o diálogo.