(21 de junho a 21 de julho) - A semana: os trânsitos do período mostram posição favorável por um quadro de harmonia que guiará as suas relações. Interesses: indicação de lucro em semana que mostrará de forma favorável mudança nos seus ganhos com o trabalho. Vida íntima: novos conceitos e decisões em dias compensadores.

Tags:

sábado