(21 de junho a 21 de julho) - Seu dia: com bons aspectos este momento mostra quadro mais favorável em relação aos assuntos com bens e propriedade em família. Interesses: influência benéfica irá moldar decisões com dinheiro em dia de novidade com as tarefas do trabalho. Vida íntima: realização de sua vontade e desejos.

Quinta-feira