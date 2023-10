(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias de afirmação pessoal com favores nos assuntos sociais das atividades em grupo e com o público. Interesses: ganho de dinheiro bem posto. Você poderá nesta semana ter surpresa com questões legais. Vida íntima: entusiasmo com novas relações afetivas. Emotividade bem ampliada.