(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento benéfico por muita sensibilidade nos seus relacionamentos pessoais. Interesses: com posição debilitada para o trato com dinheiro controle os impulsos com gastos não programados. Vida íntima: quadro de carência e busca por apoio. Por isso procure se aproximar dos íntimos.

Quinta-feira