(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro de bom significado com favorecimento pessoal nas pendências que dependem de pessoas próximas. Interesses: com aura estável você encontrará boas opções de realização em relação às pessoas com as quais convive em seu trabalho. Vida íntima: procure evitar pessoas negativas.

Quinta-feira