(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: evite agora atitude que possa parecer precipitação ou arrogância no trato pessoal. Seja condescendente com os próximos. Interesses: quadro estável e equilibrado nos negócio, trabalho e com suas finanças. Vida íntima: encare o seu dia de forma um pouco mais confiante e otimista.

Quinta-feira