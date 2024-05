(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: apesar das indicações do momento, há a possibilidade de ampliar as relações pessoais. Interesses: tendência a gastos irrefletidos o que poderá resultar em problemas. Na rotina há quadro que amplia os elementos de inventividade e habilidade. Vida íntima: alegria com fatos novos.

