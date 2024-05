(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: os aspectos de seu dia apontam favores e ajuda em assunto que envolver novos amigos. Interesses: quadro estável para as suas finanças. No trabalho, você terá boas possibilidades de acordo e acerto nos contratos e com os planos para o futuro. Vida íntima: procure mudar seu ânimo.