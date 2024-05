(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: este feriado poderá lhe trazer novidades na lida com pessoas mais amigas. Mas, não transfira ou confidencie dificuldades ou seus problemas pessoais. Interesses: são favoráveis as influências que tratam do controle de gastos e seu dinheiro. Vida íntima: mostre os seus sentimentos.

Quinta-feira