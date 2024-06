(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: procure ser mais tolerante e amigável com as pessoas sem atitudes que possam parecer precipitação ou arrogância. Interesses: quadro estável e equilibrado em dia financeiramente positivo. Trabalho bem conduzido Vida íntima: mostre mais confiança e otimismo e evite as discussões.

Tags:

Junho 2024 | Quinta-feira