(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: aspecto benéfico amplia sua versatilidade e lhe dará maior sensibilidade na lida com assuntos pendentes. Interesses: tenha hoje um comportamento mais seguro em relação a gastos ou compromissos financeiros e seja prudente com desafios no trabalho. Vida íntima: bons ânimo e humor.

Junho 2024 | Quinta-feira