(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: A Lua chega ao seu signo trazendo quadro benéfico com decisões que envolvem a sua vida em família tratada com comedimento e seriedade. Interesses: bom quadro nas finanças e no trabalho mostra agora equilíbrio e objetividade. Vida íntima: prova de afeto consolidará laços íntimos.

