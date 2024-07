(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: não deixe que o negativismo o domine ao longo das horas. Reaja a isso no que puder. Interesses: fase muito positiva em um dia que poderá ser marcado por favores com o trabalho e negócios e boa posição para gerir suas finanças. Vida íntima: regência favorável à lida com íntimos.

Tags:

Quinta-feira