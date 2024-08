(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 3ª casa do zodíaco influenciando os campos das formas que usa para sua comunicação, a fala e a escrita e aceitação de novas ideias. Hoje: há agora benéfica influência para suas atividades com as quais poderá exercitar seu senso prático e criatividade.

Tags:

Quinta-feira