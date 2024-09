(21 de junho a 21 de julho) - A semana: esta fase será marcada por quadro de boa regência. Mesmo assim, seja mais precavido com opiniões e interferência de estranhos. Interesses: vantagens por suas ações e sua determinação tanto no trabalho quanto com dinheiro. Vida íntima: solução de problemas na relação com íntimos.

Tags:

Domingo