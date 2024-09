(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento que lhe reserva quadro de mudanças de humor e ânimo com forte tendência para a rejeição dos novos relacionamentos. Interesses: procure consolidar os ganhos com as tarefas de trabalho e mostre atenção com suas finanças. Vida íntima: disposição e ânimo que bem o afetarão.