(21 de junho a 21 de julho) - A semana: você encontrará pela frente nos próximos dias boas indicações para conduzir assuntos que têm relação com bens e propriedades. Interesses: vantagens em negócios bem entabulados no trabalho com uma boa lida de promessas e compromissos. Vida íntima: encontros que despertarão emoções.

