(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: seja mais firme no trato pessoal, pois há agora a necessidade de se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Interesses: dia de muitas vantagens com dinheiro. Procure dirigir com cuidados as tarefas ou obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: alegria exposta e harmonia.