(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com boa influência seus pensamentos e preocupações hoje estarão voltados para assuntos pendentes. Interesses: sua rotina nas finanças poderá ser dificultada por problema com estranhos. Compensação com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de exercitar a sua tolerância.

