(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: há hoje um quadro de equilíbrio nas suas relações pessoais com boa posição para lidar com parente. Interesses: bons aspectos marcam de forma vantajosa seus assuntos financeiros e ganhos em dia de posições benéficas para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: alegria com íntimos.