(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: suas atitudes mostram bom momento para o trato com a família. Interesses: mude sua forma de agir para manter a estabilidade de seu orçamento. No trabalho você vai agir com apego às pequenas coisas, desviando-se de objetivos maiores. Vida íntima e sentimentos: carinho e desejos.