(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a Lua fará chegar a você algumas boas surpresas no campo dos relacionamentos pessoais. Amigos o compensarão com a sua presença. Interesses: dia de fatos compensadores e benéficas indicações materiais com bom controle de seus gastos e economia. Vida íntima e sentimentos: emoções.

Tags:

sábado