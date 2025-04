(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você terá neste sábado um quadro positivo na sua lida com as questões de rotina. Mas, seja prudente nas suas ações e decisões. Interesses: fim de semana de maior dinamismo no trato do trabalho, se o tiver. Vida íntima e sentimentos: procure atender as carências dos mais íntimos.

