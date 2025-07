(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: procure agir com firmeza, sem pessimismo ao lidar com pessoas próximas. Interesses: fase que o verá mais influenciável e sujeito às pressões externas e interesses estranhos, o que poderá interferir em seus trabalho e finanças. Vida íntima e sentimentos: preocupação com íntimos.



