(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro propício para as suas atividades em família em dia de convivência valorizada. Interesses: mudança de rumo em planos para compras. Nas relações com estranhos no trabalho controle os excessos. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade ampliada. Lembranças que afloram fortes.