(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com quadro benéfico, este momento pode lhe trazer êxito e sentido de realização favorecendo e facilitando a solução de questões do cotidiano. Interesses: mostre-se prudente ao decidir obrigações de suas finanças. Acerto de demandas do trabalho. Vida íntima: saudade e lembrança.

Quinta-feira