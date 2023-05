(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua transitando fora de curso lhe dará dia de fortes emoções, desapego nas relações próximas e muita sensibilidade. Interesses: no campo material forte aspecto trará resultado favorável para iniciativa no trabalho mental, cálculo e números. Vida íntima: inquietação com íntimos.

Quinta-feira