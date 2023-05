(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em bom momento, não se deixe dominar pela apatia e use sua capacidade de alterar a rotina com otimismo e condicionamento positivo. Interesses: motivação para a realização dos seus planos com nova tarefa em seu trabalho. Boa lida com dinheiro. Vida íntima: satisfação de desejos.

Quinta-feira