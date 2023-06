(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje, com a chegada da Lua ao seu signo, tornam-se favoráveis as influências para a lida do cotidiano. Interesses: bom trato financeiro e com assuntos que envolvam contratos, compromissos ou documentos. Trabalho protegido. Vida íntima: surpresa muito agradável no campo afetivo.