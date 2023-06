(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com a ajuda e o apoio de uma pessoa amiga você ingressa em um período mais favorável nas demandas de família. Procure hoje cuidar de sua saúde. Interesses: pelo quadro do dia, não se precipite na tomada de decisões em seu trabalho e com dinheiro. Vida íntima: exercite o diálogo.

Quinta-feira