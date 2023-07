(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: procure hoje se posicionar de forma mais cuidadosa diante dos desafios e novas exigências nas suas iniciativas. Interesses: momento em que, calculadamente, você deve agir com prudência em compromissos, refreando seu entusiasmo com gastos e compras. Vida íntima: bom trato no amor.

Tags:

Quinta-feira