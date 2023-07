(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: seja mais otimista e confiante e procure evitar a influência negativa de pessoas estranhas em sua rotina. Interesses: você poderá alcançar bons resultados com as tarefas do seu trabalho e delas tirar lucro e vantagens. Vida íntima: superação de dificuldades ou problemas íntimos.

Quinta-feira