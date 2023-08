(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro de tranquilidade nas relações com a família. Boa lida com o público onde sua capacidade criativa e firmeza o levarão a decisões acertadas. Interesses: seja mais cuidadoso ao lidar com o trabalho, dinheiro ou dívidas. Vida íntima: dispense maior atenção às pessoas íntimas.

Agosto 2023