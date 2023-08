(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento em que os trânsitos por seu signo lhe trarão reações de emotividade com assuntos ligados às pessoas próximas. Interesses: as indicações de regência do dia moldam um quadro financeiro bem favorável com êxito e apoio de pessoa próxima. Vida íntima: ternura e sensualidade.

Agosto 2023