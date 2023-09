(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu dia: uma aura bastante positiva no campo pessoal o fará se sentir mais seguro e confiante em relação ao modo de agir com outras pessoas. Interesses: dia que lhe trará acerto em acordos e compromissos com dinheiro. No trabalho, mostre-se mais atento. Vida íntima: atitudes bem pensadas.