(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu dia: forte aspecto aponta um momento mais favorável no qual você verá destacada sua capacidade de raciocínio e determinação. Interesses: posição que revela ganhos do trabalho e na lida com negócios do comércio ou com o público. Finanças equilibradas. Vida íntima: harmonia com íntimos.

Quinta-feira