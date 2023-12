(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua transitando por seu signo gerará aspectos mais positivos beneficiando- o com forte acuidade mental para tomar positivas decisões envolvendo assuntos de família. Interesses: compensação com as finanças e estabilidade no trabalho. Vida íntima: mudanças íntimas o emocionarão.

