(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você poderá contar agora com um bom condicionamento pessoal o que o beneficiará nas mudanças em seu comportamento e no trato com os parentes e amigos. Interesses: posição favorável em inovações com seu trabalho. Vida íntima: bom quadro se soma a novos rumos para sua convivência.

Quinta-feira