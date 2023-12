(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: suas ações agora se farão mais objetivas e claras para alcançar equilíbrio na lida em família. Interesses: novidades de significado em relação a sua rotina no trabalho, embora em dia de risco por preocupações com antigos compromissos. Vida íntima: inquietação com pessoa íntima.

Tags:

Quinta-feira