(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: uma boa influência trará mudanças nas relações com a família e nas novas amizades. Interesses: há em seu signo quadro de favorecimento nos interesses financeiros com novas opções ligadas às tarefas de trabalho. Vida íntima: seja mais participante e procure o diálogo com íntimos.

Tags:

Quinta-feira