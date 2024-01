(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: seja hoje mais cuidadoso com as palavras e com a avaliação de suas atitudes. Interesses: dia de lucro e maior cooperação na lida com dinheiro quando tudo lhe trará aura de especial condicionamento. Dia de negócios atraentes e proveitosos. Vida íntima: evite decisões impensadas.

