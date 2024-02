(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: influência favorável irá marcar seus atos e suas concepções pessoais sobre forma de agir no cotidiano. Interesses: forte indicativo de atitude acertada com as finanças em dia de atentar às obrigações de trabalho, profissão e trato com colega ou associado. Vida íntima: novidades.

Quinta-feira